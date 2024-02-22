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В Азербайджане у граждан изъяты автоматы и гранаты

В Азербайджане у граждан изъяты автоматы и гранаты Сотрудники полиции за минувшие сутки изъяли у граждан 26 единиц стрелкового оружия и 12 гранат.
Происшествия
22 февраля 2024 г. 09:39
В Азербайджане у граждан изъяты автоматы и гранаты

Сотрудники полиции за минувшие сутки изъяли у граждан 26 единиц стрелкового оружия и 12 гранат.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В частности, 21 февраля в столице и в отдельных регионах республики были изъяты 3 автомата различных марок, 2 гранаты, 18 ружей различных марок, 3 магазина и 138 патронов различных калибров.

Кроме того, за минувшие сутки на территории города Ханкенди сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 2 автомата различных марок, 3 ружья, 10 гранат, 16 магазинов, 2 950 патронов различных калибров и другие боеприпасы.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün vətəndaşlardan avtomat və qumbaralar götürülüb

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