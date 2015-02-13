​В Азербайджане при получении взятки задержан сотрудник министерства здравоохранения

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ На основании поступившего на "горячую линию" 161 Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре обращения жителя Саатлинского района было проведено расследование по факту незаконных действий эксперта Саатлинского отделения Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. Об этом сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ходе расследования стало известно, что заведующий Саатлинским отделением объединения эксперт Тахир Мехдиев за выдачу медицинской справки и объективного медицинского заключения о получении тяжелых телесных повреждений в результате дорожно-транспортного происшествия вначале потребовал от отца пострадавшего 300 манатов, затем согласился на сумму в размере 200 манатов. Он был задержан 12 февраля 2015 года в своем служебном кабинете при получении взятки.

По данному факту в отношении Т.Мехдиева было возбуждено уголовное дело по статье 311.1 (получение взятки) Уголовного Кодекса, решением суда он был заключен под стражу.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.