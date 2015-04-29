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    ​В Азербайджане потерпел крушение грузовой поезд - ФОТО

    Авария произошла влизи станции Кюрекчай

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ На железнодорожной линии Баку-Беюккесик, проходящей через территорию Горанбойского района, потерпел крушение грузовой поезд. Как сообщает Report, во время маневра на территории станции сошли с рельсов и опрокинулись три вагона.

    Авария произошла вчера вечером вблизи станции Кюрекчай.

    Из-за того, что вагоны были пустыми ущерб был небольшим, повреждена лишь незначительная часть инфраструктуры станции.

    На место происшествия были срочно привлечены ремонтные бригады и техника департамента инфраструктур Закрытого акционерного общества (ЗАО) "Азербайджанские железные дороги".

    В результате осуществленных оперативных мер, в ночные часы повреждения на путях уже было ликвидировано. В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" агентству Report сообщили что, авария не повлияла на движение других поездов. В настоящее время на этом участке дороги движению поездов ничто не препятствует. 

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