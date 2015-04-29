​В Азербайджане потерпел крушение грузовой поезд - ФОТО

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ На железнодорожной линии Баку-Беюккесик, проходящей через территорию Горанбойского района, потерпел крушение грузовой поезд. Как сообщает Report, во время маневра на территории станции сошли с рельсов и опрокинулись три вагона.

Авария произошла вчера вечером вблизи станции Кюрекчай.

Из-за того, что вагоны были пустыми ущерб был небольшим, повреждена лишь незначительная часть инфраструктуры станции.

На место происшествия были срочно привлечены ремонтные бригады и техника департамента инфраструктур Закрытого акционерного общества (ЗАО) "Азербайджанские железные дороги".

В результате осуществленных оперативных мер, в ночные часы повреждения на путях уже было ликвидировано. В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" агентству Report сообщили что, авария не повлияла на движение других поездов. В настоящее время на этом участке дороги движению поездов ничто не препятствует.