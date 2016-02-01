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    ​В Азербайджане похищена педагог средней школы - ФОТО

    Хотя брат учительницы попытался помешать похитителям, неизвестные нанесли ему телесные повреждения и скрылись

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане похищена педагог средней школы.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Агджабединском районе.

    Возвращаясь с работы домой 22-летняя местная жительница Агаева Фарида Аскер гызы была насильно посажена группой молодых людей в автомобиль и увезена в неизвестном направлении.

    Хотя брат учительницы пытался помешать похитителям, неизвестные нанесли ему телесные повреждения и скрылись.

    Семья Агаевых незамедлительно сообщила о происшедшем, позвонив на "горячую линию" МВД 102 и в отделение полиции Агджабединского района.

    В настоящее время полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия.

    По факту в отделении полиции Агджабединского района возбуждено уголовное дело по ст. 144.2.3 и 144.3 (похищение человека) УК. 

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