В Абшеронской деревне Фатмайы в Азербайджане на свадьбе произошла поножовщина.

Как передаёт Report, Шириев Орхан Аллахверян оглу (1986-го года рождения) и Алиев Осман Мирзабала оглу (1987-го года рождения) подверглись нападению неизвестных и получили ножевые ранения.

Пострадавшие были доставлены в Клинический медицинский центр №1 с колотыми и резаными ранениями живота и грудной клетки. Оба пострадавших были прооперированы.

Сообщается, что они оба были ранены во время массовой драки, произошедшей на свадебной церемонии в придворовом участке.