В Азербайджане министерство подало против компании иск на 3 миллиона долларов

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственностью AzİnTelekom министерства связи и высоких технологий (нынешнее министерство транспорта, связи и высоких технологий) подало в суд на компанию Strategic Link Communications İnc.

Как сообщает Report, обратившееся в Бакинский административно-экономический суд №1 Общество выдвинуло иск на сумму 1 млн. 700 тыс. 262 долларов основного долга и 1 млн. 345 тыс. 792 доллара штрафных санкций.

Суд не удовлетворил иск. Недовольное решением суда ООО AzİnTelekom подало иск в Апелляционный суд.

Дело рассмотрят в Бакинском апелляционном суде.