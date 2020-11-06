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В Азербайджане медработник организовал встречу больного COVID-19 с детьми

В Азербайджане медработник организовал встречу больного COVID-19 с детьми Балазаде был задержан и доставлен в отделение полиции
Происшествия
6 ноября 2020 г. 11:35
В Азербайджане медработник организовал встречу больного COVID-19 с детьми

Старший медицинский брат Губинской центральной районной больницы (ЦРБ) Бахрамхан Балазаде, нарушив правила эпидемического и карантинного режимов, организовал встречу с детьми для своего родственника, проходящего стационарное лечение коронавирусной инфекции в особо охраняемой Губинской ЦРБ.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, действия медработника, грубо нарушившего установленные правила карантина, были немедленно пресечены сотрудниками Губинского районного отдела полиции, Балазаде был задержан и доставлен в отделение полиции.

Во время предварительного допроса Б.Балазаде признался в содеянном.

В настоящее время по факту в Губинском РОП проводится расследование.

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