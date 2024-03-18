В Азербайджане изъяты незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы

В Азербайджане за минувшие выходные полиция изъяла множество оружия без соответствующих разрешительных документов.

В Азербайджане за минувшие выходные полиция изъяла множество оружия, хранившиегося без соответствующих разрешительных документов.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило МВД.

16 и 17 марта в столице и в различных регионах республики граждане добровольно сдали сотрудникам полиции 2 автомата, 1 пистолет, 9 гранат, 14 ружей и 248 патронов различного калибра.

Также в ходе операций, проведенных сотрудниками полиции, обнаружены и изъяты незаконно хранившиеся 2 пистолета, 14 ружей, 2 магазина и 11 патронов.