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Задержан подозреваемый в культивации конопли житель Нефтчалинского района

Задержан подозреваемый в культивации конопли житель Нефтчалинского района Задержан подозреваемый в культивации конопли житель Нефтчалинского района.
Происшествия
25 мая 2024 г. 09:43
Задержан подозреваемый в культивации конопли житель Нефтчалинского района

Задержан подозреваемый в культивации конопли житель Нефтчалинского района.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Сотрудниками Нефтчалинского РУП задержан Фаттах Ахмедов, занимающийся выращиванием наркотических растений на берегу реки Кура, на территории села Гаравелли.

В ходе осмотра территории сотрудниками полиции было обнаружено 35 кустов конопли.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на азербайджанском языке Kür çayının sahilində çətənə yetişdirən Neftçala sakini həbs olunub

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