В Азербайджане глава информресурса арестован по подозрению в мошенничестве

Руководитель Youtube-канала "Bəyaz TV" Рустамов Бахрам Алмамед оглы арестован по подозрению в мошенничестве и провоцировании дачи взяток.

Руководитель Youtube-канала "Bəyaz TV" Рустамов Бахрам Алмамед оглы арестован по подозрению в мошенничестве и провоцировании дачи взяток.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

На основании поступивших обращений о том, что Б.Рустамов совершает вымогательства и мошенничества в отношении граждан, Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре провело оперативно-розыскные мероприятия.

В результате неотложных мероприятий появились обоснованные подозрения в том, что Б.Рустамов, представившись корреспондентом, вымогал деньги у руководителей учебных заведений, находящихся на территории Самухского района, запугивая их тем, что распространит информацию о якобы имеющихся нарушениях в учебных заведениях. В ходе разбирательств также появились обоснованные подозрения в том, что Б.Рустамов совершил мошенничество в отношении участников и ветеранов Отечественной войны, взяв у них деньги якобы для того, чтобы зарегистрировать их в очереди на получение квартир и автомобилей.

На Б.Рустамова заведено уголовное дело. Ему предъявлены обвинения по статьям 178.2.2, 178.2.3 (повторное мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), 182.2.2 (вымогательство с угрозами) и 32.4, 312.2 (провоцирование к даче взятки) Уголовного кодекса Азербайджана. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.