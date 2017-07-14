В Астаре перевернулась машина, 3 человека ранены - ФОТО

Астара. 14 июля. REPORT.AZ/ На дороге Астара-Хамушам автомобиль марки "Нива" потерял управление и перевернулся.

Как передает южное бюро Report, в результате пострадали водитель житель села Мотлаятаг Меликов Агиль Гюльгасан оглу 1976 г.р., пассажиры, жители села Сиякюр Астары, Нурализаде Юсиф Рагим оглу 2001 г.р. и Нурализаде Мурад Ильхвм оглу 2000 г.р.

Пострадавшие были размещены в Лянкяранскую районную центральную больницу. Их состояние среднетяжелое.