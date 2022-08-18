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В ANAMA прошла встреча с временным поверенным в делах США в Азербайджане

В ANAMA прошла встреча с временным поверенным в делах США в Азербайджане Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с временным поверенным в делах США в Азербайджане Хьюго Гевара.
Происшествия
18 августа 2022 г. 13:40
В ANAMA прошла встреча с временным поверенным в делах США в Азербайджане

Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с временным поверенным в делах США в Азербайджане Хьюго Гевара.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Хьюго Гевару проинформировали об истории образовании Агентства, общей деятельности, новых целях, поставленных после Отечественной войны, а также о гуманитарных операциях по разминированию, проводимых в Карабахе согласно установленным правительством приоритетам.

Хьюго Гевара отметил, что высоко оценивает работы по разминированию, проводимые на деоккупированных территориях. В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно расширения сотрудничества по установлению в Карабахе безопасной среды и возможного вклада США в борьбу ANAMA с угрозой взрывных устройств.

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Версия на английском языке ANAMA head meets with US charge d'affaires in Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке ABŞ azad edilmiş ərazilərdə aparılan minatəmizləmə fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib

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