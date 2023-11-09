В Агсуинском районе произошло ДТП, есть пострадавшие

Установлены личности пострадавших в результате серьезного ДТП в селе Гарагоюнлу Агсуинского района.
Как передает местное бюро Report, это жители Агсу – водитель "ВАЗ-2107" 32-летний Абдыев Малик Салим оглу, пассажиры, 33-летняя Осман Афаг Низамеддин гызы, 63-летняя Гурбанова Назакат Алмамед гызы, 65-летний Аббасов Кямиль Мусахан оглу, 7-летняя дочь водителя Абдыева С. М., 57-летняя Аббасова Гюлюш Салман гызы и 31-летняя Абдыева Афет Низамеддин гызы.
Расследование по факту продолжается.
18:55
В селе Гарагоюнлу Агсуинского района произошло серьезное ДТП.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, столкнулись автомобили "ВАЗ-2107" и "Мерседес". Сообщается, что в результате инцидента пострадали 10 человек.
На месте происшествия работают сотрудники Агсуинского районного отдела полиции.
По факту ведется расследование.