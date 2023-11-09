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В Агсуинском районе произошло ДТП, есть пострадавшие

В Агсуинском районе произошло ДТП, есть пострадавшие Установлены личности пострадавших в результате серьезного ДТП в селе Гарагоюнлу Агсуинского района.
Происшествия
9 ноября 2023 г. 20:53
В Агсуинском районе произошло ДТП, есть пострадавшие

Установлены личности пострадавших в результате серьезного ДТП в селе Гарагоюнлу Агсуинского района.

Как передает местное бюро Report, это жители Агсу – водитель "ВАЗ-2107" 32-летний Абдыев Малик Салим оглу, пассажиры, 33-летняя Осман Афаг Низамеддин гызы, 63-летняя Гурбанова Назакат Алмамед гызы, 65-летний Аббасов Кямиль Мусахан оглу, 7-летняя дочь водителя Абдыева С. М., 57-летняя Аббасова Гюлюш Салман гызы и 31-летняя Абдыева Афет Низамеддин гызы.

Расследование по факту продолжается.

18:55

В селе Гарагоюнлу Агсуинского района произошло серьезное ДТП.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, столкнулись автомобили "ВАЗ-2107" и "Мерседес". Сообщается, что в результате инцидента пострадали 10 человек.

На месте происшествия работают сотрудники Агсуинского районного отдела полиции.

По факту ведется расследование.

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