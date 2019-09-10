​В Агстафе найдена ручная граната Ф-1

9-го сентября на территории села Аггел Агстафинского района найдена ручная граната.

Как передает Report, на основе поступившей в ANAMA информации из Государственной пограничной службы , мобильная группа быстрого реагирования Агентства вместе с сотрудниками Государственной пограничной службы сразу же выехали на место происшествия.

Осуществлен осмотр территории у озера, находящееся в селе Аггел. С целью обеспечения безопасности названная территория была оцеплена пограничниками. В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специалистами Агентства, была обнаружена одна ручная граната Ф-1 и в целях обезвреживания доставлена на центральный полигон агентства.