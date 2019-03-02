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В Агджабеди произошло тяжелое ДТП, погибли 2, ранены 3 человека - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Агджабеди. 2 марта. REPORT.AZ/ Дополнено видео 

*** 19:56

Агджабеди. 1 марта. REPORT.AZ/ В Агджабеди произошло тяжелое ДТП. 

Как сообщили волонтеры карабахского центра Report, авария отмечена на территории села Хюсюлю. 

Столкнулись легковые автомобили марок "Lada Priora" и "Mitsubishi Pajero". В результате происшествия водитель "Lada Priora" Эльсевяр Мамедов и его супруга Хаят Мамедов погибли на месте ДТП. 

Акиф Бабаев, Гара Бабаев и Алирза Аскеров, получившие травмы различной степени тяжести, помещены в Агджабединскую центральную районную больницу.  

Их состояние расценивается как средней тяжести.  

По факту ведется расследование. 

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