В Агджабеди произошло тяжелое ДТП, погибли 2, ранены 3 человека - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

2 марта, 2019 16:18

https://report.az/storage/news/fd42011a3f2b491ecc8890b6fa71e3ef/539f8c8b-117f-47dd-acef-56bfd1bca56d_292.jpg Агджабеди. 2 марта. REPORT.AZ/ Дополнено видео *** 19:56 Агджабеди. 1 марта. REPORT.AZ/ В Агджабеди произошло тяжелое ДТП. Как сообщили волонтеры карабахского центра Report, авария отмечена на территории села Хюсюлю. Столкнулись легковые автомобили марок "Lada Priora" и "Mitsubishi Pajero". В результате происшествия водитель "Lada Priora" Эльсевяр Мамедов и его супруга Хаят Мамедов погибли на месте ДТП. Акиф Бабаев, Гара Бабаев и Алирза Аскеров, получившие травмы различной степени тяжести, помещены в Агджабединскую центральную районную больницу. Их состояние расценивается как средней тяжести. По факту ведется расследование.