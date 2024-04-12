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В Агдаме два человека подорвались на мине

В Агдаме два человека подорвались на мине В результате взрыва мины в Агдамском районе пострадали два человека.
Происшествия
12 апреля 2024 г. 15:16
В Агдаме два человека подорвались на мине

В результате взрыва мины в Агдамском районе пострадали два человека.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генеральной прокуратуры и ANAMA.

Инцидент произошел 12 апреля в селе Алиагалы Агдамского района недалеко от бывшей линии соприкосновения. Багиров Мирфаттах Багир оглу (1965 г.р.) и Теймуров Хагани Аллахверди оглу (1973 г.р.) подорвались на противопехотной мине на территории, не очищенной от мин.

Оба получили травмы ноги, по факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.

"МВД, Генпрокуратура и ANAMA в очередной раз призывают граждан соблюдать меры безопасности, не заходить на незнакомые участки и обращать внимание на все знаки, указывающие на опасность!", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Landmine explosion injures two in Azerbaijan’s Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda mina partlayışı olub, iki nəfər xəsarət alıb

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