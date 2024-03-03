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В Агдаме 29-летний местный житель подорвался на мине

В Агдаме 29-летний местный житель подорвался на мине В селе Ахмедагалы Агдамского района 29-летний парень получил травмы в результате взрыва мины.
Происшествия
3 марта 2024 г. 11:56
В Агдаме 29-летний местный житель подорвался на мине

В селе Ахмедагалы Агдамского района 29-летний мужчина получил травмы в результате взрыва мины.

Как передает Report, об этом говорится в совместной информации МВД, Генпрокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Сообщается, что 3 марта в селе Ахмедагалы Агдамского района произошел взрыв противопехотной мины. В результате инцидента житель Агдамского района Бахтияр Ягуб оглу Аббасов (1995 г.р.) получил ранение обеих ног.

Согласно информации, Б. Аббасов пас скот на неразминированной территории у бывшей линии соприкосновения.

"МВД, Генеральная прокуратура и ANAMA еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, не заходить на незнакомую территорию", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ağdamda mina partlayışı ilə bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır - YENİLƏNİB

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