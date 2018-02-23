В Абшероне сбит пешеход

Абшерон. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе сбит пешеход.
Как сообщает местное бюро Report, ДТП произошло в поселке Джейранбатан.
Направлявшийся по встречной полосе автомобиль сбил пытавшегося перейти дорогу местного жителя Бахруза Садраддин оглу Гулиева 1977 г.р. Затем автомобиль переехал упавшего пешехода.
Потерпевший доставлен в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи.
В больнице сообщили, что состояние потерпевшего тяжелое.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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