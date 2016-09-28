Уволена директор школы, сын которой совершил убийство

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Уволена директор средней школы №191 Хатаинского района Рагима Алиева.

Как передает Report, приказ по этому поводу был подписан министром образования Микаилом Джаббаровым.

Отметим, что Р.Алиева - мать 34-летнего Алиева Самира Самандар оглу, который убил в 2015 году свою бывшую супругу, являвшуюся также его двоюродной сестрой, и затем поджег труп.

Напомним, что 6 июня прошлого года на 55 км дороги Баку-Губа был обнаружен обгоревший труп женщины.

В результате оперативных мероприятий сотрудников отделения полиции Хызинского района была установлена личность убитой. Стало известно, что это мать троих детей, жительница Баку Натаван Алиева 1981 г.р., которая работала врачом в одной из столичных больниц.

По факту возбуждено уголовное дело.

Убийца арестован.