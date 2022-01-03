Увеличен срок наказания брата Гаджи Ибрагима Нехрамли

Увеличен срок наказания брата экс-председателя Госкомитета по работе с диаспорой Назима Ибрагимова и бизнесмена Гаджи Ибрагима Нехремли – Сахиба Ибрагимова.

Увеличен срок наказания брата экс-председателя Госкомитета по работе с диаспорой Назима Ибрагимова и бизнесмена Гаджи Ибрагима Нехремли – Сахиба Ибрагимова.

Об этом Report сообщил адвокат Хагани Иманов.

Он отметил, что это решение было объявлено на суде под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Габиля Мамедова.

Согласно решению, поданные потерпевшими апелляционные жалобы были частично удовлетворены, приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 июня 2020 изменен.

С.Ибрагимов приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет 7 месяцев и 21 день.

Напомним, в результате проведенных правоохранительными органами оперативно-следственных мероприятий было установлено, что Сахиб Ибрагимов, вступив в преступный сговор, обманывал граждан, пообещав им продажу нежилых помещений в строящихся жилых домах и присвоил таким образом 1 млн 735 тыс. манатов, внеся в официальные документы заведомо ложные сведения.

В то же время было установлено, что Сахиб Ибрагимов под видом оплаты расходов на проведение строительных работ присвоил банковские средства на сумму 300 тыс. манатов и потратил их на личные нужды.

17 апреля 2021 года Сахибу Ибрагимову было предъявлено обвинение по статьям 178.3.2, 308.2, 313 УК Азербайджана. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.