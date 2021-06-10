Уголовное дело в отношении еще 26 членов армянских вооруженных формирований направлено в суд

Служба госбезопасности и Генпрокуратура распространили совместную информацию.

Служба госбезопасности и Генпрокуратура распространили совместную информацию.

Как передает Report, в информации говорится:

"В Главном следственном управлении Службы государственной безопасности завершилось предварительное следствие по делу обезоруженных в результате антитеррористической операции 13 декабря 2020 года членов армянских вооруженных группировок, которые тайными путями незаконно проникнув на территорию Азербайджанской Республики и заняв позиции в лесистой местности в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района, совершили террористическо-провокационные и другие преступные действия в отношении военнослужащих азербайджанской армии и гражданских лиц.

В результате проведенного расследования выяснилось, что группа лиц, состоящих из граждан Республики Армения, создала незаконные вооруженные формирования. 26-27 ноября 2020 года они в составе организованной группы незаконно пересекли государственную границу Азербайджанской Республики и совершили взрывы, пожары и другие террористические действия.

Ранее общественность была проинформирована о том, что расследование уголовного дела в отношении 14 членов, а затем 13 членов этой вооруженной группировки завершено и вместе с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения.

В настоящее время в связи с перечисленными фактами уголовное дело в отношении еще 26 членов незаконного вооруженного формирования - Микаэляна Андраника Вазгеновича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Карапетяна Рафика Робертовича и других обвиняемых по статьям 214.2.1, 214.2.3, 228.3, 279.2 и 318.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики вместе с обвинительным актом, утвержденным заместителем генпрокурора Азербайджанской Республики, направляется в суд для рассмотрения".