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Уголовное дело в отношении еще 26 членов армянских вооруженных формирований направлено в суд

Уголовное дело в отношении еще 26 членов армянских вооруженных формирований направлено в суд Служба госбезопасности и Генпрокуратура распространили совместную информацию.
Происшествия
10 июня 2021 г. 19:16
Уголовное дело в отношении еще 26 членов армянских вооруженных формирований направлено в суд

Служба госбезопасности и Генпрокуратура распространили совместную информацию.

Как передает Report, в информации говорится:

"В Главном следственном управлении Службы государственной безопасности завершилось предварительное следствие по делу обезоруженных в результате антитеррористической операции 13 декабря 2020 года членов армянских вооруженных группировок, которые тайными путями незаконно проникнув на территорию Азербайджанской Республики и заняв позиции в лесистой местности в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района, совершили террористическо-провокационные и другие преступные действия в отношении военнослужащих азербайджанской армии и гражданских лиц.

В результате проведенного расследования выяснилось, что группа лиц, состоящих из граждан Республики Армения, создала незаконные вооруженные формирования. 26-27 ноября 2020 года они в составе организованной группы незаконно пересекли государственную границу Азербайджанской Республики и совершили взрывы, пожары и другие террористические действия.

Ранее общественность была проинформирована о том, что расследование уголовного дела в отношении 14 членов, а затем 13 членов этой вооруженной группировки завершено и вместе с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения.

В настоящее время в связи с перечисленными фактами уголовное дело в отношении еще 26 членов незаконного вооруженного формирования - Микаэляна Андраника Вазгеновича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Карапетяна Рафика Робертовича и других обвиняемых по статьям 214.2.1, 214.2.3, 228.3, 279.2 и 318.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики вместе с обвинительным актом, утвержденным заместителем генпрокурора Азербайджанской Республики, направляется в суд для рассмотрения".

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Версия на английском языке Criminal case against 26 more members of Armenian armed formations sent to court
Версия на азербайджанском языке Ermənistan vətəndaşlarından ibarət terrorçu silahlı birləşmənin daha 26 üzvü barəsində cinayət işi məhkəməyə göndərildi

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