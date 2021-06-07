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Уголовное дело в отношении еще 13 членов террористического вооруженного формирования направлено в суд

Уголовное дело в отношении еще 13 членов террористического вооруженного формирования направлено в суд Служба госбезопасности и Генпрокуратура распространили совместную информацию.
Происшествия
7 июня 2021 г. 19:18
Уголовное дело в отношении еще 13 членов террористического вооруженного формирования направлено в суд

Служба госбезопасности и Генпрокуратура распространили совместную информацию.

Как передает Report, в информации говорится:

"Как сообщалось, в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности завершилось предварительное следствие по делу обезоруженных в результате антитеррористической операции 13 декабря 2020 года членов армянских вооруженных группировок, которые после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении, тайными путями незаконно проникнув на территорию Азербайджанской Республики и заняв позиции в лесистой местности в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района, совершили террористическо-провокационные и другие преступные действия в отношении военнослужащих азербайджанской армии и гражданских лиц.

В результате проведенного расследования выяснилось, что группа лиц, состоящих из граждан Республики Армения, создала незаконные вооруженные формирования. 26-27 ноября 2020 года они в составе организованной группы незаконно пересекли государственную границу Азербайджанской Республики и совершили взрывы, пожары и другие террористические действия.

Ранее общественность была проинформирована о том, что расследование уголовного дела в отношении 14 членов этой вооруженной группировки завершено и вместе с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения.

В настоящее время в связи с перечисленными фактами уголовное дело в отношении других 13 членов незаконного вооруженного формирования - Хованесяна Хайказа Корюновича, Манукяна Вараздата Амушавановича, Степаняна Давида Степановича, Тосуняна Левана Ашотовича и других обвиняемых по статьям 214.2.1, 214.2.3, 228.3, 279.2 и 318.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем прокурора Азербайджанской Республики, направляется в суд для рассмотрения.

В отношении других обвиняемых, являющихся членами вышеупомянутого вооруженного формирования, предварительное следствие по соответствующим уголовным делам завершено и осуществляется ознакомление с материалами дела".

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Версия на азербайджанском языке Terrorçu silahlı birləşmənin daha 13 üzvü barəsində cinayət işi məhkəməyə göndərilib - RƏSMİ

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