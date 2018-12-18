Уголовное дело убийцы сотрудника маркета "Араз" направлено в суд

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Баку завершилось предварительное следствие по уголовному делу Сурхая Алиева, обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает Report, собранные в отношении С.Алиева материалы уголовного дела были направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в производство судьи Эльдара Исмайлова.

Дата подготовительного заседания суда будет известна в ближайшие дни.

Отметим, что 20 июля этого года сотрудники сети суперамаркетов "Араз", расположенного в поселке Маштага Сабунчинского района, Вугар Гусейнзаде и Кянан Салимов были ранены ножом. В результате В.Гусейнзаде скончался, К.Салимов был госпитализирован.

Как сообщили Report в компании, совершивший преступление С.Алиев не является сотрудником компании: "Внутри сети супермаркетов "Араз" некоторые отделы работают на основе аренды. Сурхай Алиев, работавший в маштагинском филиале сети на основе аренды рыбном отделе, является сотрудником компании-подрядчика. Причины происшествия пока не известны"