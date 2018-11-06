Уголовное дело по взрыву в чайхане передано в Бинагадинский райсуд

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Завершено предварительное следствие по уголовному делу исполнительного директора ОАО "Азертранссервис" Арифа Хагвердиева, арестованного в связи со взрывом баллонов с пропаном в чайхане, действующей во дворе ОАО в Бинагадинском районе, унесшего жизнь людей.

Как сообщает Report, предварительное следствие по уголовному делу было завершено и передано в Бинагадинский районный суд.

Подготовительное заседание суда назначено на 15 ноября.

Уголовное дело передано в производство судьи Рашада Алиева.

Отметим, что согласно официальной информации, 21 мая этого года около 15.00 в чайхане, расположенной во дворе ОАО "Азертранссервис" в Бинагадинском районе, взорвались баллоны с пропаном. В результате взрыва погибли 2 человека. По делу о взрыве А.Хагвердиев был арестован.