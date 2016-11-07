Уголовное дело обвиняемого в убийстве двоюродного брата в Баку направлено в суд

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу мужчины, обвиняемого в убийстве двоюродного брата в Баку.
Как сообщает Report, уголовное дело в отношении Джавидана Сейфуллаева направлено в суд.
Подготовительное судебное заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначено на 14 ноября.
Дело передано в производство судьи Рауфа Алиева.
Отметим, что преступление было совершено 8 мая этого года на территории Хатаинского района. На улице М.Хади неизвестный убил ударом ножа жителя Масаллинского района Мусу Нуруллаева. В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных сотрудниками органов полиции и прокуратуры, был задержан житель Масаллинского района, ранее судимый Дж.Сейфуллаев, совершивший убийство.
Напомним, что убитый М.Нуруллаев был двоюродным братом Дж.Сейфуллаева.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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