Уголовное дело обвиняемого в убийстве двоюродного брата в Баку направлено в суд

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу мужчины, обвиняемого в убийстве двоюродного брата в Баку.

Как сообщает Report, уголовное дело в отношении Джавидана Сейфуллаева направлено в суд.

Подготовительное судебное заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначено на 14 ноября.

Дело передано в производство судьи Рауфа Алиева.

Отметим, что преступление было совершено 8 мая этого года на территории Хатаинского района. На улице М.Хади неизвестный убил ударом ножа жителя Масаллинского района Мусу Нуруллаева. В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных сотрудниками органов полиции и прокуратуры, был задержан житель Масаллинского района, ранее судимый Дж.Сейфуллаев, совершивший убийство.

Напомним, что убитый М.Нуруллаев был двоюродным братом Дж.Сейфуллаева.