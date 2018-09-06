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    Участвующий в незаконной вооруженной группировке азербайджанец объявлен в розыск по линии Интерпола

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Россия объявила в международный розыск обвиняемого в тяжелых преступлениях азербайджанца.

    Как сообщает Report, житель Баку Азер Октай оглу Омаров 1983 г.р. обвиняется в участии в незаконной вооруженной группировке.

    А.Омаров покинул Россию, вследствие чего был объявлен в межгосударственный розыск, в Интерпол обращено для его задержания.

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