Участвующий в незаконной вооруженной группировке азербайджанец объявлен в розыск по линии Интерпола

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Россия объявила в международный розыск обвиняемого в тяжелых преступлениях азербайджанца.

Как сообщает Report, житель Баку Азер Октай оглу Омаров 1983 г.р. обвиняется в участии в незаконной вооруженной группировке.

А.Омаров покинул Россию, вследствие чего был объявлен в межгосударственный розыск, в Интерпол обращено для его задержания.