Убивший одного человека и ранивший двоих во время нападения на квартиру в Баку дал показания

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Сянана Мамедова, обвиняемого в убийстве одного человека и ранении двоих во время нападения на квартиру в Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмайлова гособвинитель зачитал обвинительный акт.

С. Мамедов признал себя частично виновным по предъявленному обвинению. В показаниях он сообщил, что убил Махиру Алиеву, но не намеревался убивать двух других человек. По его словам, он убил женщину не из-за денег, а из-за чести. Он сообщил, что соседка Матанат Гасанова сбила его супругу с правильного пути: "Махира не была моей любовницей, она была моей женой. В обвинении написано неправильно. Мы собирались вступить с ней в законный брак, но из-за проблем с нашими документами процесс немного затянулся. Я познакомился с Махирой за 10 месяцев до случившегося. Мы жили как муж и жена, а потом в наших отношениях возник холод. Причиной этому была соседка Матанат".

По словам С. Мамедова, он запрещал М. Алиевой общаться и видеться с Матанат: "Я точно знаю, что Матанат толкала Махиру на плохой путь. Сын Матанат Лачын как-то сказал мне, что Махира - непристойная женщина".

С. Мамедов также сообщил, что названные им люди удерживали Махиру у себя дома, а ему сказали, что отвезли ее на свадьбу в район. Обвиняемый высказал и другие обвинения в адрес раненой им ножом М. Гасановой.

Отметим, что инцидент произошел 23 июня этого года в Ясамальском районе Баку по адресу ул. Ибрагима Абилова, 60. Бывший сожитель Махиры Тофиг гызы Алиевой 1989 г.р., снимающей жилье у Гасановой Матанат Агамалы гызы 1967 г.р., С. Мамедов пришел к ней в квартиру с тремя другими мужчинами. Хозяйка квартиры и ее сын Гасанов Лачын Гюльбала оглу 1991 г.р. попытались вмешаться в личный конфликт между С. Мамедовым и М. Алиевой. С. Мамедов нанес ножевые ранения владельцам дома и М. Алиевой.

Пострадавшие были госпитализированы, М. Алиева скончалась в больнице, а двум остальным удалось спасти жизни.

Сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления был задержан С. Мамедов 1991 г.р.