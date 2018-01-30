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    У жителя Сальяна изъяты наркотики - ФОТО

    © Report

    Сальян. 30 января. REPORT.AZ/ У жителя Сальянского района обнаружены наркотики.

    Как сообщает аранское бюро Report, сотрудниками отделения полиции Сальянского района были проведены оперативные мероприятия в целях пресечения незаконного оборота наркотиков.

    Во время операции местный житель Шохрет Хабиль оглу Агаев был задержан в качестве подозреваемого лица.

    При обыске у него обнаружили и изъяли 3,5 г опиума.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

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