У жителя Сальяна изъяты наркотики - ФОТО

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Сальян. 30 января. REPORT.AZ/ У жителя Сальянского района обнаружены наркотики.

Как сообщает аранское бюро Report, сотрудниками отделения полиции Сальянского района были проведены оперативные мероприятия в целях пресечения незаконного оборота наркотиков.

Во время операции местный житель Шохрет Хабиль оглу Агаев был задержан в качестве подозреваемого лица.

При обыске у него обнаружили и изъяли 3,5 г опиума.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.