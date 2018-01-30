У жителя Сальяна изъяты наркотики - ФОТО

Сальян. 30 января. REPORT.AZ/ У жителя Сальянского района обнаружены наркотики.
Как сообщает аранское бюро Report, сотрудниками отделения полиции Сальянского района были проведены оперативные мероприятия в целях пресечения незаконного оборота наркотиков.
Во время операции местный житель Шохрет Хабиль оглу Агаев был задержан в качестве подозреваемого лица.
При обыске у него обнаружили и изъяли 3,5 г опиума.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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