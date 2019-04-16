У жителя района Азербайджана обнаружено большое количество наркотиков - ФОТО

У жителя Сальянского района Азербайджана обнаружили большое количество наркотических веществ.

Как передаёт аранское бюро Report, на основе поступившей информации сотрудники полиции произвели осмотр дворовой территории дома жителя села Чадырлы, ранее судимого Хамзаева Тахира Бары оглу 1966-го года рождения. Во время осмотра во дворе были найдены 8 кустов марихуаны.

Сотрудники полиции продолжили оперативные мероприятия и в результате осмотра бани во дворе Т.Хамзаева обнаружили и изъяли 54 спичечные коробки, 84 газетных свёртка, 5 баллонов и 1 целлофановый пакет наркотических средств - сушёной марихуаны. Наркотики в присутствии свидетелей были доставлены в полицию в качестве вещественных доказательств. Во время предварительного следствия Т.Хамзаев признался в содеянном преступлении.

По факту Отделом полиции Сальянского района ведётся расследование.