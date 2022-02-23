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У жителя Исмаиллы изъяли огнестрельное оружие

У жителя Исмаиллы изъяли огнестрельное оружие В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.
Происшествия
23 февраля 2022 г. 08:29
У жителя Исмаиллы изъяли огнестрельное оружие

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

Как передает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате розыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Исмаиллинского района, в незаконном хранении огнестрельного оружия подозревается местный житель Керим Керимов. При личном обыске у него изъяли охотничье ружье марки "İJ".

Вещественное доказательство отправлено на экспертизу.

Согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, был составлен административный протокол и отправлен на рассмотрение в районный суд.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsmayıllı sakinindən qanunsuz odlu silah götürülüb

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