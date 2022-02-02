У жителей Загаталы изъяли огнестрельные оружия

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

Как передает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате розыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Загатальского района, у жителей района обнаружены и изъяты 3 охотничья ружья марок "İJ" и "TOZ".

Согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, были составлены административные протоколы и отправлены на рассмотрение в районный суд.