У берегов французской Новой Каледонии акула напала на ребенка

Акула напала на мальчика у берегов французской заморской территории в Тихом океане Новой Каледонии.

Как передает Report, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

"Сегодня днем в субботу мальчика сильно покусала акула, когда он плавал позади лодки в марине Port du Sud", - сообщает полиция Новой Каледонии на своей странице в Facebook.

Также отмечается, что его эвакуировали в местную больницу и "ввели в искусственную кому". Акулу, которая продолжала плавать у стоянки яхт, выловил лодочник, после чего её застрелили полицейские.

Между тем, портал Nouvelle Calédonie la 1ère уточняет, что инцидент произошёл у столицы островной территории города Нумеа. Мальчик плавал вместе с сестрой позади семейной лодки, когда на него напала акула. Мальчик потерял правую ногу и часть живота. Один из очевидцев произошедшего сообщил, что отец мальчика прыгнул в воду, чтобы его спасти и поднять на борт.