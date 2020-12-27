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Тяжелое ДТП в Кюрдамире, погибли отец и сын

Тяжелое ДТП в Кюрдамире, погибли отец и сын В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
27 декабря 2020 г. 10:06
Тяжелое ДТП в Кюрдамире, погибли отец и сын

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева.

Грузовик КамАЗ, которым управлял 42-летний житель Кюрдамирского района Халиг Дурмуш оглы Джавадов, во время движения по мосту столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, которым управлял 29-летний Арзуман Ильгар оглы Гулиев.

В результате ДТП погибли водитель А.Гулиев и пассажир "легковушки" 53-летний Ильгар Самед оглы Гулиев.

Тела погибших были доставлены в Кюрдамирское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə “KaMAZ” və “VAZ-2107” toqquşub, ata və oğul ölüb

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