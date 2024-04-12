Тяжелое ДТП в Гобустане: сотрудниками МЧС спасен водитель

На трассе Баку - Шамахы произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

На трассе Баку - Шамахы произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Так, в ведомство поступила информация об аварии, произошедшей на 88-м км трассы Баку - Шамахы на территории Гобустанского района, в результате чего один гражданин оказался зажатом положении.

На место инцидента незамедлительно были направлены соответствующие силы местного подразделения Госслужбы пожарной охраны МЧС. Было установлено, что в ходе ДТП столкнулись автомобили марок ВАЗ-2107 и KİA Ceed, и водитель первой машины оказался зажат в деформированном кузове транспортного средства.

Отмечается, что сотрудники ведомства вытащили из автомобиля водителя Камиля Бахышова, 1974 года рождения и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту ведется расследование.