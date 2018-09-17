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    Тяжелое ДТП в Агсу, 1 человек погиб, 5 ранены

    © Report

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В Агсуинском районе произошла тяжелая дорожная авария.

    Как сообщили Report в министерстве внутренних дел, инцидент произошел 16 сентября около 20 часов на территории районного села Дашдемирбейли.

    Так, столкнулись автомобиль марки ВАЗ-21011, управляемый жителем села Джалаир Габилем Усубовым, и автомобиль марки Mitsubishi, управляемый жителем Лерикского района Хидаятом Нуриевым.

    В результате Г.Усубов и три пассажира, а также Х.Нуриев и 1 пассажир были госпитализированы, пассажир Алифага Мамедов кончался в больнице.

    Расследование ведется Агсуинским районным отделом полиции.

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