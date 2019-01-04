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    Тяжелая автоавария в Барде, один из водителей погиб - ФОТО

    Барда. 4 января. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло ДТП с летальным исходом.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел на части автомобильной дороги Евлах-Бахрамтепе, проходящей по территории села Мирзахан.

    В результате столкновения двух автомобилей марки ВАЗ один из водителей скончался на месте происшествия. Водитель другого автомобиля получил тяжелые травмы. Пострадавший был размещен в Бардинской центральной районной больнице.

    По факту ведется расследование.

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