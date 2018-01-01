Три человека получили серьезные ранения при использовании пиротехнических устройств в Сумгайыте - ФОТО

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Три человека получили серьезные ранения при использовании пиротехнических устройств в городе Сумгайыт.

По данным местного бюро Report, 42-летний Эмин Агаев, 38-летний Эльшад Алиев и 47-летний Ильхам Шафкатов были доставлены в городскую больницу скорой медицинской помощи Сумгайыта.

Сразу же после вмешательства врачей, Эмин Агаев и Эльшад Алиев был прооперирован. Ильхам Şəfqətovun из-за тяжелого состояния пальцем в вычленение 2.

Эмин Агаев и рука Эльшада Алиева действовали сразу же после вмешательства врачей. Состояние Ильхама Шафгатова было тяжелым, и 2 пальца его были ампутированы.