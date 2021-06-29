Террорист-армянин: Мне было известно, что Ходжалы принадлежат Азербайджану

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит судебное заседание по уголовным делам членов армянских вооруженных формирований, совершивших террористические провокации на территории Азербайджана - Авакяна Грача Арзумановича, Серобяна Гегама Сам

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит судебное заседание по уголовным делам членов армянских вооруженных формирований, совершивших террористические провокации на территории Азербайджана - Авакяна Грача Арзумановича, Серобяна Гегама Самвеловича, Багасяна Армена Егизари, Гаспаряна Гора Ваграмини, Сефиляна Камо Кареновича, Акобяна Володи Вачагани, Асетряна Геворга Норайровича, Енгояна Сисака Гришаи, Петросяна Альберта Камоевича, Седракяна Ромика Мисакини, Минасяна Арама Гарниковича, Миносяна Мкртча Симоновича, Матесяна Эдгара Вачагановича и Карапетяна Юрия Тиграновича.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева обвиняемый М.Миносян дал показания.

Он отметил, что в ноябре в качестве призывника из военного комиссариата, расположенного в Гюмри, был призван в армию:

Отвечая на вопросы прокурора, он сказал, что в 2016-2018 годах проходил военную службу на территории Ходжалинского района Азербайджана: "Я знал, что эти территории принадлежат Азербайджану. Но поскольку я был военнослужащим, мы не ставили под сомнение приказы. Моим общим командиром был Казарян, но после разделения на отряды нас возглавил Авакян Грач Арзуманович".

Позже были оглашены показания М.Миносяна, сделанные в ходе расследования. Он отметил, что когда к месту наблюдения прибыли солдаты Азербайджанской Армии, им было поручено оказать вооруженное сопротивление.

В суде также были допрошены Ю.Карапетян, Р.Седракян, Э.Матесян. Они сообщили, что с боеприпасами вошли на территорию Азербайджана из военного комиссариата, расположенного в Гюмри, и были задержаны вооруженными силами Азербайджана.

В процессе объявлен перерыв.