В Загатале 8-летний мальчик совершил суицид

Баку. 22 декабря. REPROT.AZ/ В городе Загатала 8-летний мальчик покончил жизнь самоубийством. Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в вечерние часы. Повешенное тело Эшгина Фармайыл оглу Ахмедова 2008 г.р. найдено на дереве на участке в одном из частных домов.

Что привело к трагедии и подтолкнуло ребенка к роковому шагу – пока что неизвестно. Согласно информации, дом, где ребенок покончил жизнь самоубийством принадлежит его тети. Ребенок зашел к родственникам, которые живут по соседству.

Отмечается, что сегодня также было День рождения сестры мальчика.

В связи с фактом в прокуратуре Загатальского района начато расследование, возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК.