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TƏBİB о состоянии пострадавших при взрыве в Хырдалане

TƏBİB о состоянии пострадавших при взрыве в Хырдалане Обнародовано состояние пострадавших при взрыве в Хырдалане.
Происшествия
4 августа 2022 г. 12:33
TƏBİB о состоянии пострадавших при взрыве в Хырдалане

Обнародовано состояние пострадавших при взрыве в Хырдалане.

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), один человек, помещенный в подведомственное TƏBİB медицинское учреждение в Абшеронском районе, отпущен на амбулаторное лечение.

"Два человека с термическими ожогами головы, шеи, обеих верхних и нижних конечностей второй и третьей степени продолжают проходить лечение в Наримановском медицинском центре. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное", - сообщили в TƏBİB.

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Версия на азербайджанском языке Xırdalanda baş verən partlayışda xəsarət alanların son vəziyyəti açıqlanıb

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