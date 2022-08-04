TƏBİB о состоянии пострадавших при взрыве в Хырдалане

Обнародовано состояние пострадавших при взрыве в Хырдалане.

Обнародовано состояние пострадавших при взрыве в Хырдалане.

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), один человек, помещенный в подведомственное TƏBİB медицинское учреждение в Абшеронском районе, отпущен на амбулаторное лечение.

"Два человека с термическими ожогами головы, шеи, обеих верхних и нижних конечностей второй и третьей степени продолжают проходить лечение в Наримановском медицинском центре. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное", - сообщили в TƏBİB.