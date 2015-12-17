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    Сын покойного журналиста освобожден в зале суда

    Суд оправдал сына Махала Исмаилоглу

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Садыгова Турала Махал оглу, обвиняемого в мошенничестве. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством Расима Садыгова был вынесен приговор.

    По приговору суда Т.Садыгов был оправдан. Его освободили в зале суда. 

    Отметим, что житель Баку Садыгов Турал Махал оглу обвинялся в мошенничестве. В мае-декабре 2012 года он по частям купил в кредит строительные материалы у Ёлчиева Сеймура Аббасали оглу и Гуламова Гахрамана Ахлиман оглу на общую сумму 308 тыс. манатов, не заплатил деньги и, тем самым, нанес ущерб потерпевшим в крупном размере. 

    Т.Садыгов является сыном покойного журналиста Махала Исмаилоглу.

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