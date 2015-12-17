Сын покойного журналиста освобожден в зале суда

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Садыгова Турала Махал оглу, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Расима Садыгова был вынесен приговор.

По приговору суда Т.Садыгов был оправдан. Его освободили в зале суда.

Отметим, что житель Баку Садыгов Турал Махал оглу обвинялся в мошенничестве. В мае-декабре 2012 года он по частям купил в кредит строительные материалы у Ёлчиева Сеймура Аббасали оглу и Гуламова Гахрамана Ахлиман оглу на общую сумму 308 тыс. манатов, не заплатил деньги и, тем самым, нанес ущерб потерпевшим в крупном размере.

Т.Садыгов является сыном покойного журналиста Махала Исмаилоглу.