Сын бывшего депутата освобожден в зале суда

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе обвиняющегося в присвоении Орхана Сиябова, проработавшего с 1 ноября 2013 года по 28 июля 2014 года торговым представителем в ООО EVE-S, занимающемся продажей лимонадов Nataxtari.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сахибхана Мирзоева объявили решение суда, согласно которому апелляционную жалобу О.Сиябова удовлетворили и приговор суда первой инстанции был изменен.

Так, хотя обвиняемого приговорили к 5 годам лишения свободы, путем применения ст. 70 (условное лишение свободы) УК, его приговорили к условному наказанию и О.Сиябова освободили в зале суда.

Напомним, что О.Сиябов является сыном бывшего депутата Верховного меджлиса Нахчыванской АР Тельмана Сиябова.