Судебный процесс обвиняемого в убийстве своей любовницы не состоялся

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям процесс по уголовному делу Асифа Агамалыева, обвиняемого в убийстве своей любовницы в одном из мотелей Баку, не состоялся.

Как сообщает Report, процесс, который должен был пройти под председательством судьи Алисултана Османова, отложен.

Причиной стала неявка свидетелей. Процесс назначен на 11 ноября.

Отметим, что событие произошло 20 ноября 2014 года. За несколько дней до этого жительница Кюрдамирского района 35-летняя Афаг Шукюрова, бросив своего мужа и двоих детей, сбежала со своим двоюродным братом Асифом Агамалыевым в Баку. Родственники-любовники поселились в мотеле "Вулкан", расположенном на Бинагадинском шоссе. Впоследствии А.Агамалыев нашел труп А.Шукюровой в ванной комнате мотеля. Вначале были подозрения на самоубийство, но затем было доказано, что женщину убил двоюродный брат.

А.Агамалыев обвиняется по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК.