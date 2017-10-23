Суд сократил срок наказания бывшему полковнику МНБ

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде продолжилось судебное заседание по апелляционной жалобе на решение в отношении бывшего начальника отдела Главного управления контрразведки ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), полковника Миразиза Аскерова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзали Аббасова выступил М.Аскеров.

Он отметил, что пострадавший Видади Азизов был задержан сотрудниками органов спецслужб зарубежной страны: "Он взял обязательство перед этими лицами. Мы задержали его в качестве подозреваемого лица. А я взял его сумку по поручению руководства. В этом деле я ни в чем не виноват".

М.Аскеров сказал, что не виновен, и попросил вынести в отношении него справедливое решение.

Состав суда удалился на совещание.

После совещания на процессе было объявлено решение.

Согласно решению, срок наказания М.Аскерова был снижен с 4 лет лишения свободы до 3 лет.

Апелляционная жалоба пострадавшего Видади Азизова не была удовлетворена, оставлен в силе приговор суда первой инстанции.

Отметим, что М.Аскеров обвиняется в требовании путем угроз денег с пострадавших и других тяжких преступлениях.

Он обвиняется по ст. 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство, совершенное группой, в целях получения имущества в крупном размере), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере, с применением угроз), 341.2.1 и 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, повлекшие тяжкие последствия) УК.

В Бакинском военном суде на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева был зачитан приговор. Решением суда М.Аскеров был приговорен к 4 годам лишения свободы. По приговору, гражданский иск потерпевшего не был удовлетворен, изъятые из дома обвиняемого деньги и арестованное имущество должны быть возвращены самому М.Аскерову. Недовольный решением М.Аскеров подал апелляционную жалобу. Он утверждает, что невиновен и был арестован в результате клеветы со стороны В.Азизова. В свою очередь, бизнесмен В.Азизов также недовольный решением Бакинского военного суда подал жалобу в Бакинский апелляционный суд. Он попросил ужесточить приговор М.Аскерову. Кроме того, В.Азизов попросил удовлетворить гражданский иск в отношении М.Аскерова в размере 193 тыс. манатов, и азербайджанского государства – 1 млн 200 тыс. манатов.