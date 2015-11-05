​Суд не удовлетворил апелляционную жалобу в отношении известной страховой компании

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по рассмотрению апелляционной жалобы фирмы General-Auto-Company в отношении страховой компании AXA MBASK.

Как сообщает Report, суд под председательством судьи Валеха Агаева оставил судебное решение неизменным.

Отметим, что в этом году страховая компания AXA MBASK подала в суд на фирму General-Auto-Company. Обратившаяся во 2-й Бакинский административно-экономический суд компания выдвинула требование о выплате денежной суммы в порядке суброгации. Суд удовлетворил иск. Фирма General-Auto-Company подала апелляционную жалобу на решение суда.

Отметим, что страховая компания AXA MBASK функционирует с 1992 года и является первой частной страховой компанией независимого Азербайджана.

Фирма General-Auto-Company является дистрибьютором в Азербайджане компании General Company, учрежденной в 1908 году в США.