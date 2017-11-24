Суд не удовлетворил апелляционную жалобу ООО Bakı Taksi и ООО Baghlan Group

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Судебная тяжба на основании иска ОАО "Международный Банк Азербайджана" против ООО Bakı Taksi и ООО Baghlan Group продолжается.

Как сообщает Report, в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба ООО Bakı Taksi и ООО Baghlan Group.

На заседании под председательством судьи Афаг Нуриевой жалоба компаний не была удовлетворена, решение апелляционного суда первой инстанции было оставлено в силе.

Отметим, что ОАО "Международный Банк Азербайджана" подал в суд на ООО Bakı Taksi и ООО Baghlan Group. Банк, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, выдвинул требование о взыскании долга.

Но сумма долга не разглашается.

Суд удовлетворил иск.

Недовольные решением компании подали апелляционную жалобу.

Напомним, что владельцем Baghlan Group является предприниматель Хафиз Мамедов, известный как "Хафка".