Суд не удовлетворил апелляционную жалобу ООО Bakı Taksi и ООО Baghlan Group

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Судебная тяжба на основании иска ОАО "Международный Банк Азербайджана" против ООО Bakı Taksi и ООО Baghlan Group продолжается.
Как сообщает Report, в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба ООО Bakı Taksi и ООО Baghlan Group.
На заседании под председательством судьи Афаг Нуриевой жалоба компаний не была удовлетворена, решение апелляционного суда первой инстанции было оставлено в силе.
Отметим, что ОАО "Международный Банк Азербайджана" подал в суд на ООО Bakı Taksi и ООО Baghlan Group. Банк, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, выдвинул требование о взыскании долга.
Но сумма долга не разглашается.
Суд удовлетворил иск.
Недовольные решением компании подали апелляционную жалобу.
Напомним, что владельцем Baghlan Group является предприниматель Хафиз Мамедов, известный как "Хафка".
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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