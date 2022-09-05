Суд не отпустил под домашний арест Расима Мамедова

Ходатайство об освобождении бывшего главы Baku Steel Company Расима Мамедова под домашний арест не было удовлетворено.

Ходатайство об освобождении бывшего главы Baku Steel Company Расима Мамедова под домашний арест не было удовлетворено.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на подготовительном заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой.

Адвокат Эльчин Садыгов также подал ходатайства об изъятии из материалов дела некоторых доказательств и подал имущественный иск. Было отмечено, что числящееся за обвиняемым имущество на самом деле принадлежит его родственникам. Однако оба ходатайства остались нерассмотренными.

Заседание суда назначено на 9 сентября.

Отметим, что Расим Мамедов в период работы на соответствующей должности умышленно использовал свои полномочия в корыстных целях, присвоил 13 млн 200 тыс. манатов денежных средств, поступивших в предприятие по оформленной продаже, растратил произведенную продукцию на сумму 42 млн манатов, этими действиями нанес значительный ущерб финансовым ресурсам и устойчивой деятельности ООО Baku Steel Company, также путем обмана и злоупотребления доверием завладел крупной суммой денежных средств различных лиц и совершил неоднократное мошенничество.

Он обвиняется по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 179.4 (присвоение или растрата), 178.3.2 (мошенничество) УК АР. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.