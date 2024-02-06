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Стало известно состояние подорвавшихся на минах в Тертере

Стало известно состояние подорвавшихся на минах в Тертере Стало известно состояние Гасанали Ализаде и Азера Мамедова, которые 4-5 февраля подорвались на минах в Тертерском районе.
Происшествия
6 февраля 2024 г. 12:42
Стало известно состояние подорвавшихся на минах в Тертере

Стало известно состояние Гасанали Ализаде и Азера Мамедова, которые 4-5 февраля подорвались на минах в Тертерском районе.

Как сообщает карабахское бюро Report, оба пострадавших в настоящее время находятся на лечении в Бардинской центральной районной больнице.

Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести и стабильное.

4 февраля житель села Гарадаглы Гасанали Шахин оглу Ализаде (2001 г.р.) подорвался на мине на территории села Гызылоба Тертерского района.

5 февраля житель города Тертер Мамедов Азер Ахмед оглу, (1966 г.р.) при выпасе скота на территории села Геярх подорвался на противопехотной мине.

Обоим пострадавшим ампутировали левую ногу.

По фактам в прокуратуре Терского района проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Tərtərdə minaya düşən şəxslərin son durumu açıqlanıb

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