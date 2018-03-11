Стали известны некоторые подробности в связи с похищенным сейфом в Билясуваре - ПОДРОБНОСТИ

Билясувар. 11 марта. REPORT.AZ/ Стали известны подробности в связи с похищением почтового сейфа.

Как сообщили в Аранское бюро Report из “Azərpoçt” MMC, инцидент произошел вечером 7 марта.

Сообщается, что окна здания Аглыкендского отделения почты были разбиты неизвестными лицами, украден сейф, внутри которого были документы (квитанции) и 60 манат.

8 марта сотрудники Билясуварского РОП нашли сейф недалеко от Аглыкендской почты. Он был поврежден, но не открыт. Сейф был передан в почтовый филиал Билясуварского района.

Неизвестным лицам не удалось украсть документы и деньги находящиеся в сейфе.

Расследование по факту продолжается.

***14:34

Билясувар. 10 марта. REPORT.AZ/ В почтовом отделении Билясуварского района совершена кража.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Агалыкенд. Неизвестным лицом или лицами вечером был украден сейф из почтового отделения села.

В тот же день в селе был зафиксирован факт кражи из продуктового магазина.

Оба факта расследуются Билясуварским РОП.