Стали известны имена пострадавших во время аварии в Шемкире - ОБНОВЛЕНО-2

Шемкир. 28 августа. REPORT.AZ/ Стали известны имена пострадавших во время аварии в Шемкирском районе.

Как сообщает западное бюро Report, это - Эльчин Фирдовси оглу Аллахвердиев 1989 г.р., Эльвин Агиль оглу Адыгезалов 1996 г.р., Азер Полад оглу Гасымов 1983 г.р., Махлуга Асад гызы Искендерова 1958 г.р., Хадиджа Гасымова 1969 г.р., Турана Эльдар гызы Мамедова 1986 г.р., Мурад Рамиз оглу Гасымов 2014 г.р., Рена Рустамова 2006 г.р. и Рамиз Гасымов 1989 г.р.

Еще пятерым лицам оказана амбулаторная помощь.

*** 16:57

Шемкир. 28 августа. REPORT.AZ/ Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Шемкире, погиб на месте происшествия.

Как сообщает западное бюро Report, авария произошла на территории под названием "Ясамальский перевал".

В результате ДТП 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Все пострадавшие госпитализированы.

По информации, микроавтобус ехал в свадебном кортеже.

*** 15:45

Шемкир. 28 августа. REPORT.AZ/ В Шемкирском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, авария произошла на автомобильной дороге Шемкир-Гедабек.

Согласно информации, есть погибшие и раненые.

По факту ведется расследование.